E’ morta Liliana Feldmann, emblema riconosciuta come ‘la voce di Milano’ 

Addio a Liliana Feldmann: si è spenta ‘la voce di Milano’, meravigliosa donna dello spettacolo che ha rappresentato per decenni il capoluogo lombardo e l’intera Lombardia. Saluta tutti all’età di 94 anni.

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Liliana Feldmann, attrice di 94 anni nota a livello nazionale come ‘la voce di Milano’. La donna si è spenta a Brumpiano, in Svizzera, dove ormai risiedeva da tempo. In Italia ha segnato la storia lasciando il segno in qualsiasi decade che l’ha vista puntualmente protagonista.

Liliana Feldmann è morta: lutto in Italia

Negli anni Quaranta, per esempio, ha debuttato in radio conducendo a Radio Milano. Negli anni Cinquanta è stata invece la prima attrice fissa della Rai. Come ricorda l’ANSA, la regina lombarda ha recitato con tanti mostri sacri del teatro. Parliamo di personaggi di spicco come Dario Fo, Franco Parenti, Ruggero Ruggeri, Ernesto Calindri ma anche Gino Bramieri e tanti altri. Ha inoltre lasciato il segno anche nella musica, poiché ha inciso dischi cantati direttamente in milanese e realizzando canzoni anche in jazz.

Ha poi presenziato anche nel mondo del doppiaggio, interpretando attrici del livello di Geraldine Page e Jeanne Moreau ma si è dedicata anche a soap opera e spot pubblicitari. Tuttavia, orgogliosa delle origini, non ha mai abbandonato il teatro e soprattutto il suo amato dialetto milanese. Nel suo immenso curriculum spicca anche la rappresentazione per la Cecca, la maschera carnevalesca milanese per eccellenza insieme al Meneghino. Nel 1996 Oscar Luigi Scalfaro, l’allora presidente della Repubblica, l’ha nominata Grande Ufficiale al merito della Repubblica italiana. Nel 2004 ha invece ricevuto la medaglia d’oro del Comune di Milano per quanto rappresentato a livello nazionale e per quanto fatto per il territorio milanese.

