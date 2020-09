Meteo, ancora caldo estivo sulla penisola: ma occhio ai temporali

Per le previsioni meteo, non si arresta il caldo estivo sul nostro paese. Attenzione però, un ciclone tropicale potrebbe portare nuovi temporali.

Siamo oramai al 16 settembre, con le temperature che dovrebbero essere pian piano più miti e l’aria fresca che dovrebbe iniziare a circolare. Al momento però, di temperature miti ed aria fresca in Italia non c’è traccia, infatti stando alle previsioni meteo, il gran caldo invaderà la penisola anche questo mercoledì e non si arresterà almeno fino al fine di questa settimana. Queste condizioni meteorologiche dal sapore ancora estivo, potrebbero portare alla formazione di un fenomeno più unico che raro, un Ciclone Tropicale Mediterraneo.

Questo pericoloso vortice ciclonico al momento soggiorna nel Mar Ionio e non sono pochi gli esperti che temono la sua trasformazione in TLC (Tropical Like Cyclon), appunto un fenomeno che non ha nulla da invidiare ai più classici cicloni tropicali o uragani. Sulla nostra penisola, questo fenomeno potrebbe tradursi in forti piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, mentre in altre nazioni come la Grecia, gli esperti invitano alla massima allerta visto che questo TLC potrebbe trasformarsi in piogge alluvionali. Andiamo adesso a vedere le previsioni sulla penisola per la giornata odierna.

Meteo, ancora gran caldo: temperature stabili e tanto sole

Sarà un’altra giornata dal sapore estivo sull’Italia. Infatti il blocco di alta pressione continuerà a campeggiare sulla penisola, facendo rimanere alto il valore delle temperature su tutte le regioni. Non ci saranno fenomeni di rilievo durante questo mercoledì, in cui si prospetta una condizione meteo alquanto stabile. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, nonostante qualche nota instabile al mattino sui settori montuosi, avremo una bella giornata di sole, con cieli sereni o poco nuvolosi. Il caldo invaderà soprattutto le zone pianeggianti delle regioni settentrionali, con un clima che risulterà caldo e secco. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori massime che andranno dai 28 ai 31 gradi.

Mentre invece, sulle regioni del Centro Italia la situazione meteorologica si fa più intererssante. Qui infatti avremo un tempo discreto ed anche più fresco rispetto agli altri settori italiani. Lievi rovesci accompagneranno la giornata sulle vette dell’Appennino, mentre invece nelle zone costiere il clima risulterà ancora asciutto e soleggiato. Infatti sia sul settore Adriatico che su quello Tirrenico avremo una giornata soleggiata, caratterizzata da cieli poco nuvolosi. Temperature stabili anche per il settore centrale, con massime che andranno dai 28 ai 31 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia si replicheranno le condizioni meteo delle regioni centrali. Infatti sulle vette dell’Appennino, al mattino, ci saranno piogge ed acquazzoni. Condizioni piovose anche per le zone interne ioniche e della Sicilia. Invece sulle coste il clima risulterà decisamente migliore, con sole e cieli sereni che caratterizzeranno la giornata. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime che oscilleranno tra i 28 ed i 31 gradi.

