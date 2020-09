Tommaso Zorzi è stato portato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip dopo aver accusato malori legati a febbre e sinusite per sottoporsi ai controlli medici.

Tutti i concorrenti del GF Vip erano stati sottoposti al tampone per il Coronavirus prima dell’ingresso nella casa. Eppure, il noto influencer ha svelato agli altri concorrenti di non sentirsi bene e di avere la febbre da qualche giorno. Dopo aver richiesto il termometro, un dottore ha provveduto a dargli tachipirina e antibiotici.

Per tutta la durata della trasmissione in prima serata, Zorzi ha ripetuto di sentire freddo. L’allarme Coronavirus è ritenuto improbabile, proprio perché tutti i giocatori hanno già effettuato il test prima dell’ingresso. C’è da dire, però, che uno degli autori del Grande Fratello Vip è recentemente risultato positivo al Covid19 ed è stato posto in isolamento.

Tommaso Zorzi ha 25 anni ed è uno dei concorrenti più benvoluti dal pubblico. Quando è entrato nella casa indossava un vestito molto alla moda, con i suoi modi è diventato subito amico di tutti. Già durante la notte, come testimoniato dalle telecamere, il ragazzo si era sentito male. Un malessere confessato anche in diretta, quando ha detto a tutti di sentire freddo a causa dell’aria condizionata. Mentre andava in onda il programma, si era addirittura messo una coperta addosso.

Tommaso Zorzi portato fuori dalla casa del GF Vip

Dopo la rivelazione del malessere di Zorzi, molti concorrenti della casa si sono agitati. Sebbene si escluda la possibilità che si tratti di Covid19, Zorzi è stato portato fuori dall’abitazione per effettuare i dovuti controlli. Gli altri concorrenti saranno sottoposti a tampone con frequenza per scongiurare il rischio di contagio accidentale proveniente dall’esterno.

Il reality non verrà sospeso e non subirà slittamenti, lo ha confermato lo stesso Alfonso Signorini in un’intervista a Il Giornale riguardo all’autore che ha contratto il Coronavirus.