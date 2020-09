Francia, Macron ha parlato della situazione e soprattutto del Tour de France, un evento sportivo che a breve dovrebbe iniziare ufficialmente.

In Francia il Covid-19 sta continuando a diffondersi. Il Paese non è di certo uno dei più sicuri in questo momento, dato che la malattia orignaria di Wuhan sta continuando a circolare tra la popolazione. Le persone stanno continuando ad ammalarsi e i singoli bollettini giornalieri stanno continuando a descrivere una situazione che è tutt’altra che positiva e rosea. Proprio per questo la tensione è massima ed il Governo qualche giorno fa ha anche individuato delle zone rosse particolarmente critiche. Sono 42, ma stanno aumentando, con le persone che ovviamente si muovono tra i vari settori e quindi continuano a portare l’infezione tra le varie strade della città.

Francia, Macron sul Tour de France: “Eventi si svolgano se è sicuro”Franciaaaaaaaaa

Anche il fatto che la scuola è ripresa non ha di certo aiutato con la situazione, dato che i bambini non sono proprio molto attenti alle direttive OMS. Il fatto che i bambini non rispettino il metro di distanza, non tengano le mascherine e si toccano continuamente la bocca e gli occhi di certo non tranquillizza. Proprio per questo la tensione è altissima, eppure il numero uno del governo francese, Emmanuel Macron, ha comune dato il via ad un evento sportivo importantissimo. Parliamo del Tour de France, un evento storico, che non si fermerà. Il presidente del Paese transalpino ha chiesto ai francesi di “Stringere i denti nell’attesa di giorni migliori”. Con un evento sportivo di tale portata si potrà dare un vero e proprio forte segnale alla Francia e a tutti. Per dimostrare che si può andare avanti, si può ripartire. “Dimostrare che si può convivere con il virus”. Ok alle manifestazioni sportive quindi, quando tutto è sicuro.

