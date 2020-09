È morto all’età di 67 anni l’astrofisico Nicolò D’Amico. Docente universitario molto apprezzato, conosciuto anche per essere il promotore del radiotelescopio Sardinia.

È morto all’età di 67 anni Nicolò D’amico. Era uno degli astrofisici più conosciuti in Italia, presidente dal 2015 dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Era inoltre molto conosciuto anche per essere stato il promotore del radiotelescopio Sardinia Radio Telescope. Si tratta di un’antenna di 64 metri che può essere utilizzato sia come radiotelescopico che come antenna per missioni nello spazio. Era nato a Palermo il 28 Giugno 1953. Si è laureato in Fisica nel 1977. D’Amico è stato anche presidente dell’Inaf, rendendosi protagonista di un continuo sforzo diplomatico per consolidare le relazioni istituzione sia in campo internazionale che nel mondo dell’industria. È stato anche uno degli scienziati che ha maggiormente spinto per avviare iniziative astronomiche di carattere internazionale.

Morte Nicolò D’Amico, le parole del Presidente dell’Asi

Giorgio Saccoccia , presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha dichiarato che “Sono profondamente addolorato per la perdita di Nichi D’Amico, un grande scienziato italiano. Ci mancherà tantissimo. D’Amico lascia un grande vuoto nel campo della scienza spaziale, alla quale ha contribuito personalmente sia come scienziato di fama internazionale che come presidente dell’Inaf, sostenendo la partecipazione di scienziati italiani alle principali missioni scientifiche dell’Agenzia Spaziale Europea e della Nasa. La figura di Nichi D’Amico rimarrà un punto di riferimento non solo per chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui, ma anche per gli studenti che hanno avuto la fortuna di averlo come maestro. Nel poco tempo che ho avuto, purtroppo, a disposizione per conoscere e interagire con lui ho apprezzato la sua grande professionalità e dedizione, ma soprattutto la sua bella personalità ed empatia“.

