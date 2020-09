Diletta Leotta, arriva l’annuncio stupefacente! – FOTO

Diletta Leotta ha appena annunciato una grandissima novità, che ha stupito davvero tutti. Ecco cosa è successo.

Diletta Leotta è una delle personalità più amate dagli italiani e per questo qualsiasi cosa faccia diventa subito un trand. La bellissima donna siciliana ha da pochi minuti annunciato sul proprio canale Instagram ufficiale una novità molto importante. Uscirà infatti a brevissimo il suo primo libro. Il titolo dell’opera è “Scegli di Sorridere” e sarà ufficialmente disponibile dal prossimo 22 settembre. Immediatamente tutti hanno fatto i complimenti all’autrice nonché giornalista italiana, che ora si è cimentata anche nel mondo della letteratura e dell’editoria con la sua prima opera inedita. Tutti le stanno facendo gli auguri, sottolineando ancora una volta la sua capacità di inventarsi e di spingere sempre al massimo i propri limiti.

Diletta Leotta pubblica il suo primo libro, l’annuncio su Instagram

La donna ha commentando la fotografia della copertina del libro annunciando di fatto la sua pubblicazione. “Prove tecniche di sorriso. Il mio primo libro uscirà il 22 settembre per Sperlingkupfer!”, ha scritto sull’immagine proprio del volume. Ha inoltre rivelato il fatto che tutti possano già preordinare una copia. “Da oggi preordinabile su tutti gli store online”. Quindi l’invito a tuffarsi insieme in un’avventura che per lei è certamente nuova ed emozionante, non essendo proprio una scrittrice di fama. “Siete pronti a iniziare un nuovo viaggio insieme?”.

