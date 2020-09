Covid-19, Ricciardi rivela: “I tamponi fanno male alle mucose dei calciatori”. Si valuta di togliere i test ogni quattro giorni per la Serie A, proprio per salvaguardare la salute degli atleti

Si continua a studiare i protocolli migliori in attesa dell’inizio del prossimo campionato di calcio. La Serie A tornerà in campo nel week end e per ora tutto è rimasto invariato rispetto alla ripresa post lockdown. Controlli sui calciatori ogni 4 giorni e chiusura completa ai tifosi sugli spalti. Il governo non vuole correre rischi e sta valutando qualche alternativa che non porti a rischi inutili. Prevenire i contagi è fondamentale per il regolare andamento della stagione agonistica e nessuno può prevedere cosa accadrà da qui a pochi mesi. Anche di questo ha parlato Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, intervistato dalla trasmissione “Buongiorno” su SkyTg24.

Il primo punto trattato riguarda i tamponi a cui devono essere sottoposti i calciatori.

“Testare gli atleti ogni 4 giorni era una misura ideata per il ritorno in campo della scorsa estate. Doveva coinvolgere solo la Serie A, mentre è stata estesa anche alle serie inferiori, senza che nessuno ci interpellasse. Effettivamente sono regole difficili da rispettare per squadre che non hanno la stessa disponibilità degli ultra professionisti“.

Ricciardi ha voluto anche parlare delle controindicazioni mediche, oltre che logistiche, dei tamponi.

“Sottoporre a tale controllo i calciatori ogni 4 giorni può causare dei problemi anche alle mucose degli atleti. E’ un test con un forte impatto e potrebbe non essere ottimale per chi svolge un’attività così intensa. Stiamo valutando le alternative per il protocollo“.

Poi una battuta sulla possibile riapertura degli stadi per i tifosi: “In questo momento assembramenti di massa che coinvolgono migliaia di persone non sono pensabili. Credo che finchè non avremo un vaccino pensare di portare migliaia di persone a stretto contatto in un ambiente del genere non sarebbe sensato. Potrebbero essere prese in esame delle aperture parziali ma resta sempre il problema dell’accesso e del deflusso”.

Ovviamente è un consiglio tecnico scientifico che gli esperti danno, poi starà alle varie amministrazioni regionali comportarsi di conseguenza e decidere, come è stato fatto ad esempio per le discoteche.

