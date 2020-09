Calciomercato Roma, nuova offerta per un big: sfugge al Napoli

Calciomercato Roma. È stato un obiettivo del Napoli fino all’ultimo momento, per sostituire l’uscente Callejon. Dalla Premier arriva un’offerta allettante

Un mercato piuttosto strano quello di questa sessione estiva. Come previsto dagli esperti, non potrà essere una finestra come tante altre: i pochi movimenti, non sono grandi colpi. In Serie A, per ora, non si è mosso granché: Osimhen al Napoli, Tonali al Milan e Kolarov all’Inter sono i nomi più altisonanti del momento.

Fermo restando che, alcune squadre, grossi colpi li ha piazzati già a gennaio, in tempi non sospetti. La Juventus, ad esempio, si è assicurata Kulusevski, giovane del Parma, già nella sessione di mercato invernale. Ma tutto questo non basta: intanto che si sblocca la situazione tra Juventus, Roma e Napoli con due giocatori al centro dell’attenzione, Dzeko e Milik, il resto del mercato continua a muoversi, seppure a passi lenti.

Calciomercato Roma, soffiato il sostituto di Callejon al Napoli

Quando il Napoli ha dovuto dire addio al suo pupillo, in azzurro per 7 anni, José Maria Callejon, ha dovuto guardarsi attorno per sostituirlo. I primi due nomi sul taccuino di Giuntoli, direttore sportivo partenopeo, sono due: Jeremie Boga e Cengiz Under. Quest’ultimo sembrava dovesse rientrare in uno strano gioco di contropartite con il Napoli per arrivare a Milik, ma nulla di fatto.

Siccome il polacco ha continuato a temporeggiare in attesa della Juventus ed i rapporti con l’agente di Under, Ramadani, si sono raffreddati coi piani alti della dirigenza napoletana, gli azzurri hanno mollato la presa. Lo stesso entourage del calciatore turco ha lasciato perdere e si è guardato attorno. La ricerca sembra aver funzionato: c’è stata una prima offerta per il giocatore dalla Premier League. È il Leicester la squadra interessata all’ala destra turca.

