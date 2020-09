Calciomercato Juventus, altro che Suarez e Dzeko: nuovo nome

Calciomercato Juventus, altro che Suarez e Dzeko: spunta un nuovo e sorprendente nome in casa bianconera in vista della nuova stagione. Ecco le ultimissime in casa bianconera a pochi giorni dall’esordio in campionato.

In casa Juventus continuano le grandi manovre di mercato in vista dell’inizio della nuova stagione. Domenica prossima i bianconeri affronteranno la Sampdoria, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Pirlo. La priorità resta il reparto offensivo, orfano di Gonzalo Higuain, e i nomi caldi al momento sono due ovvero quelli di Edin Dzeko e Luis Suarez, ma attenzione ai colpi di scena. Entrambe le operazioni si preannunciano particolarmente complicate e, dunque, il direttore sportivo Paratici studia anche le alternative per non farsi trovare impreparato. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Calciomercato Juventus, la situazione in attacco

Il futuro di Dzeko continua ad essere legato alla trattativa tra Napoli e Roma per il cartellino di Milik, mentre Suarez si è allontanato nelle ultime ore a causa delle lunghe tempistiche relative al passaporto comunitario. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di Olivier Giroud: lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui ci sarebbero già stati diversi contatti con il Chelsea e la Juve starebbe proprio valutando se accelerare o meno per il bomber francese. Chi sarà alla fine il nuovo centravanti dei campioni d’Italia in carica al posto di Higuain? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati in tal senso.

