Calciomercato Inter, per Nainggolan spunta un top club: le ultime

Nonostante si sia arenata la trattativa con il Cagliari, in questa sessione di calciomercato l’Inter potrebbe comunque cedere Nainggolan: sul belga c’è un top club

Radja Nainggolan, dopo il prestito al Cagliari la scorsa stagione, sembrava essere destinato a restare in Sardegna. Con l’Inter però non si è trovato un accordo ed il presidente Giulini qualche settimana fa ha annunciato che il belga non farà nuovamente parte del club. In questi giorni si è parlato di una seconda chance in nerazzurro per il calciatore ma, secondo quanto riportato dal giornalista Simone Rovera, su di lui sarebbe piombato un top club.

Stiamo parlando del Paris Saint-Germain che, a corto di soldi come tutti i club del mondo, ha già preso Florenzi in prestito dalla Serie A. L’idea parigina sarebbe quella di prendere Nainggolan in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, Perisic in un possibile scambio con lo United

La situazione legata a Perisic è abbastanza simile a quella di Nainggolan. Il croato, dopo il prestito al Bayern, è ritornato alla base e la sua situazione oscilla tra la possibilità di una nuova chance ed una nuova cessione, stavolta definitiva. Nelle ultime ore sta prendendo piede la voce di un possibile scambio con il Manchester United, a cui piace Ivan, che vedrebbe in nerazzurro l’approdo di Smalling. Quest’ultimo è l’obiettivo dichiarato della Roma, dove ha giocato la scorsa stagione. I nerazzurri, però, vogliono vendicarsi dell’affare Kumbulla. Quest’ultimo, fino a pochi giorni fa, era vicino all’Inter ma i giallorossi lo hanno soffiato a Marotta e company. Oggi l’albanese atterrerà a Fiumicino per firmare con la Roma. Intanto. Godin pare abbia rifiutato il Cagliari e potrebbe rimanere agli ordini del tecnico Antonio Conte.

