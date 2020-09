Calciomercato: i migliori parametri zero sul mercato da Cavani a Gotze

La sessione di calciomercato estiva terminerà il prossimo 5 ottobre. A disposizione, sul mercato dei parametri zero, ancora tanti top player che cercano nell’immediato una nuova squadra.

Il campionato italiano sta scaldando i motori e le squadre sono alla ricerca di rinforzi per le rispettive rose. Sono tanti gli accostamenti fatti in questa sessione di mercato, ma a rendere ancora più effervescente il calciomercato, sono i tanti top player ancora svincolati.

L’emergenza coronavirus ha portato a una chiusura e riapertura dei campionati a distanza riavvicinata e la campagna trasferimenti si chiuderà il prossimo 5 ottobre 2020.

Questo calciomercato verrà sicuramente ricordato come uno dei più esigui. Il motivo è il seguente. Le casse della gran parte dei club europei sono segnate dai mancati incassi derivanti dallo stop dovuto alla pandemia Covid-19.

Dunque molte operazioni sono frutto di scambi e prestiti secchi o con diritto di riscatto. Oltre a queste operazioni, però sul mercato dei parametri zero figurano ancora nomi di un certo calibro, se non di veri e propri fuoriclasse.

Uno degli svincolati più corteggiato è certamente Edinson Cavani, che dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain era vicino a un trasferimento al Benfica. Alla fine è saltato tutto con il centravanti che è ancora senza squadra.

Il Matador, negli ultimi mesi era stato accostato a diversi club italiani come Juventus, Inter, Roma e Milan. Queste piste, tranne un possibile inserimento del club capitolino, al momento si sono abbastanza raffreddate.

Un altro calciatore che non ha ancora trovato una sistemazione è il tedesco ex Borussia Dortmund, Mario Götze. Il classe 1991 è stato accostato a diversi club Italiani fra cui Milan, Roma e Lazio. Il mancato accordo con questi club è dovuto alle pretese economiche del giocatore.

Calciomercato: i migliori parametri zero sul mercato

Oltre a Cavani e Gotze, a far gola ai top club europei è l’inglese Daniel Sturridge, noto per i suoi trascorsi al Liverpool. Senza squadra è anche Mario Balotelli, ex Milan e Inter, che ha terminato nel peggiore dei modi la sua esperienza con il Brescia.

Fra i parametri zero più appetibili per la difesa ce ne sono diversi. Ezequiel Garay, ex Real Madrid e Valencia. Nathaniel Clyne, ex terzino destro di Liverpool, Bournemouth e Crystal Palace.

A seguire l’ex Napoli e Milan Ivan Strinic e l’ex Manchester United Antonio Valencia. Per il centrocampo Daler Kuzyaev, ex Zenit, e Mikel San José, libero dall’Athletic Bilbao dopo dieci stagioni.

Sono ancora senza squadra anche giocatori come Pato, José Callejon e Fabio Borini. I nomi ci sono e qualsiasi club non deve fare altro che bussare alla porta di questi giocatori che, potrebbero accettare anche un’offerta inferiore a quelle che erano le iniziali pretese.

