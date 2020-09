Ancona, grande incendio al porto: fumo nero in aria – VIDEO

Ad Ancona grande incendio al porto, dove una colonna di fumo nero si è elevata in aria. A lavoro i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo.

Alte fiamme hanno svegliato la città di Ancona, dopo che un grande incendio è divampato nel porto della città dorica. Ancora non sono certe le cause dell’incendio, con le forze dell’ordine che sono giunte sul posto per avviare le prime indagine ed i primi accertamenti.

Secondo le prime indiscrezioni, le fiamme sono partite da un capannone. Velocemente le fiamme si sono estese in diverse zone dell’area portuale, rendendo indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco dei corpi di Ancona, Macerata e Pesaro con delle autobotti ed autoscale. Durante l’incendio si sono sentiti anche dei boati. Fortunatamente al momento non risultano nè vittime nè feriti, nell’incendio che si è verificato nell’area ex Tubimar.

Ancona, incendio al porto: fiamme distruggono camion e capannoni

Come abbiamo anticipato, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a cinturare la zona. Inoltre le alte fiamme avrebbero distrutto camion e capannoni presenti al porto. Proprio in quelle zone, infatti, potrebbero esserci solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Infatti nell zona è presente anche una ditta che produce azoto liquido, una che invece produce metano ed infine un’ultima che è una centrale elettrica.

Nonostante il rogo sia divampato da un paio d’ore, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto sono arrivati anche i mezzi della Protezione Civile della Regione Marche e del comune di Ancona. Proprio gli operatori della Protezione Civile hanno invitato i cittadini anconetani a tenere chiuse le finestre di casa, in attesa dei risultati di Arpam ed Asur. Intanto il sindaco di Ancona ha chiuso le scuole, le università, i parchi e gli impianti sportivi all’aperto, visto l’alta colonna di fumo e la possibilità di respirare fumi tossici.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !