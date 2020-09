Youtube Shorts, Google fa concorrenza a TikTok

Google sta per lanciare Youtube Shorts in India per testare il nuovo servizio che permetterà agli utenti di realizzare brevi video: il colosso di Mountain View ha deciso di far concorrenza a TikTok

Da quando TikTok ha ottenuto successo tra milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, tutti vogliono copiarlo. Già Zuckerberg con Instagram ha lanciato i Reels qualche mese fa ed ora Google ha annunciato di voler iniziare a testare in India il servizio Youtube Shorts. C’è la forte possibilità che quest’ultimo spodesti tutti gli altri.

Con Youtube Shorts si potranno creare video di 15 secondi direttamente dal proprio smartphone grazie ad alcuni strumenti di editing offerti dall’app. Sarà possibile utilizzare anche dei brani di sottofondo. Ad ora, nella versione beta, sono disponibili 100 mila canzoni sul catalogo ma la società ha assicurato che si espanderà. Grazie alla propria licenza, YT può permettere anche l’inserimento di brani che altrove non sarebbe possibile utilizzare. Per convincere le persone a utilizzare la funzione, YouTube metterà in risalto un pulsante per caricare nuovi video nella parte inferiore della barra di navigazione.

Si è deciso di testare l’app in India perché Tiktok, prima che il governo lo bandisse, nel paese era l’app con il mercato più ampio con circa 120 milioni di utenti. Inoltre, circa il 30% dei due miliardi di download dell’app proveniva dall’India.

YouTube Shorts beta is here – a new way to watch and create short, vertical videos. Discover them on the Shorts shelf on the YouTube app homepage. Ready to create? Soon, we will start rolling out new creation tools in the YouTube app.https://t.co/20KaFSDgJf pic.twitter.com/t5JvNvQv4C

— YouTube India (@YouTubeIndia) September 14, 2020