Wanda Nara, lato A da paura: il top fatica a contenerlo – VIDEO

Nell’ultimo video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Wanda Nara mette in mostra il proprio decollété grazie ad una profonda scollatura

Pazzesca come sempre Wanda Nara che non perde un attimo per mostrarsi succinta sul proprio profilo Instagram che ormai vanta 7 milioni di follower tondi tondi. L’ultimo post che ha fatto impazzire i suoi fan è un video in cui l’intento della donna è quello di mostrare il suo colore preferito di rossetto, ma l’attenzione altrui si è posata sul top succinto che fatica a contenere un decollété da paura.

Wanda Nara denunciata da Codacons: “Modelli sbagliati”

Negli scorsi giorni è apparsa un’immagine di Wanda Nara intenta a farsi scattare una foto alquanto piccante dal proprio figlio. L’indignazione e lo sbigottimento del web, è seguita la denuncia da parte del Codacons che la ritiene un modello sbagliato. “Un esempio di messaggio profondamente sbagliato è quello di Wanda Nara di cui è comparsa in una foto dove il figlio le fotografa il lato B, una forma di violenza verso i minori che vale ora alla star di Instagram una denuncia del Codacons alla Procura per violazione delle norme sulla privacy dei minori”, questa la nota ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram questo colore è il mio preferito… @wandanaracosmetics link in Bio Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 14 Set 2020 alle ore 6:49 PDT

