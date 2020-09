Viviana Parisi e Gioele, c’è una nuova ipotesi sull’incidente

Viviana Parisi e Gioele, secondo i consulenti della famiglia Mondello (marito e padre del piccolo) potrebbe spuntare un retroscena clamoroso

La verità sulla tragica morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele al momento è ancora lontana. Ma la storia che stanno ricostruendo i consulenti delle famiglie Mondello e Parisi potrebbe essere molto diversa da quella ipotizzata in un primo momento.

Nel mirino c’è soprattutto il furgone degli operai che sarebbero stati testimoni dell’incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta la vettura della dj torinese il 3 agosto. Secondo i due esperti, Carmelo Costa e Giuseppe Monfreda, tanto l’auto della donna quanto il mezzo degli operai erano in movimento. “Probabile che abbia tentato – sostengono – di invadere la corsia di sorpasso investendo l’auto della donna”.

Non è tutto, perché in base alla prime verifiche il seggiolino sul quale viaggiava Gioele era slacciato e non attaccato regolarmente. Per questo è probabile che il piccolo sia rimasto ferito in maniera seria dopo l’impatto. Quasi sicuramente era seduto da un’altra parte e questo potrebbe essere stato decisivo.

Ma c’è di più, perché sempre secondo i consulenti il furgone degli operai aveva già subito delle riparazioni ed è stato sequestrato solo la settimana successiva, il 10 agosto. “Fortunatamente la porta coinvolta nell’incidente non aveva subito riparazioni quindi abbiamo potuto fare le nostre analisi”, concludono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Viviana e Gioele, a Chi l’ha visto i familiari protestano

Viviana e Gioele, i sospetti della famiglia non trovano (per ora) riscontri nella Procura

Sui presunti ritardi nel sequestro del furgone ha detto la sua anche Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello. Anche lui sostiene che l’auto di Viviana sia stata sequestrata il 3 agosto, l’altro mezzo solo la settimana dopo. “Potrebbe infatti essere stata modificata una prova che riteniamo fondamentale per accertare la verità sulla dinamica dell’incidente”. Inoltre la galleria nella quale è avvenuto il sinistro non sarebbe ben illuminata, ma ora anche lui aspetta tutti i rilievi per arrivare alla verità anche se rimane convinto che gli operai potrebbero non essere solo dei testimoni.

Diverso però il parere del Procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che invita tutti a non trarre conclusioni affrettate. Tutte le ipotesi sono al vaglio, ma bisogna aspettare almeno che gli accertamenti siano conclusi per avanzare ipotesi.