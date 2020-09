Ricette dolci: come preparare un delizioso clafoutis settembrino

Un dolce proveniente dalla vicina Francia, cremoso, gustoso ed utile sia come dessert che per merenda. Vediamo come prepararlo con mele e fichi

Dolce nato nella regione del Limosino, in Francia, si tratta di un dessert cotto al forno composto principalmente da frutta. Il suo nome deriva dal verbo ‘clafir’ che vuol dire ‘riempire’, originariamente il dolce veniva riempito di ciliege nere, ma col tempo sono state sviluppate e sperimentate tantissime varianti. Ecco come preparare, dunque, un clafoutis settembrino.

INGREDIENTI PER 10 PERSONE

200 g di panna fresca

160 g di zucchero

100 g di latte

40 g di pinoli

25 g di burro

4 uova

4 mele

3 fichi verdi

farina, burro e zucchero per lo stampo

Procedimento per preparare un gustoso clafoutis settembrino

Per preparare un delizioso clafoutis settembrino e far leccare i baffi ad ogni commensale, il procedimento è semplice e veloce. Partire sbattendo le uova con 100 g di zucchero, il latte e la panna non montata. Eliminare il torsolo alle mele, sbucciarle e tagliarle a tocchetti. Quest’ultimi far rosolare a fuoco vivo nel burro spumeggiante. Imburrare una pirofila da tavola, circa 26 cm e spolverizzarla con una mistura di farina e zucchero.

Riempire la pirofila con le mele rosolate, il composto d’uova e disporre i fichi, tagliati a fettine orizzontali, sulla superficie. Passare in forno a 200°C e cuocere per circa 30 minuti. Intanto, far sciogliere lo zucchero rimasto, in mezzo bicchiere d’acqua, quando sarà caramellato, versarlo sul clafoutis ormai pronto. Portare quindi in tavola il dolce tiepido nella pirofila di cottura e servitelo al cucchiaio.

