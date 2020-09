Picchiato come Willy, un ragazzo 22enne è stato pestato a lungo e a sangue da un gruppo di 5 ragazzi che lo accusavano di aver commesso qualcosa che non aveva fatto.

E’ impossibile non pensare a Willy Duarte quando si legge di un altro ragazzo giovanissimo pestato a sangue. Il fatto è accaduto il 1 giugno, quando un gruppo di 5 ragazzi ha circondato e malmenato un 22enne. Una storia molto triste, che ha tanti punti in comune con quella del ragazzo scomparso pochi giorni fa. Fortunatamente il protagonista di questa storia è sopravvissuto e ora, settimane dopo quanto accaduto, sta bene. Il fatto è accaduto tempo fa, quando il ragazzo venne circondato da un branco e picchiato per un’ora. Questo perché i ragazzi lo incolpavano di aver rubato la borsa ad una signora anziana, cosa che non aveva fatto. E infatti non aveva assolutamente niente addosso, essendo innocente.

Picchiato come Willy, 22enne denuncia: 5 ragazzi arrestati

Erano ben cinque italiani, di un’età compresa tra i 22 e i 33 anni, che lo avevano preso in ostaggio e picchiato per un’ora di tempo. Alla fine di questo tempo, dato che l’interrogatorio non portava a nessun risultato, era stato lasciato lì. Dopo 30 giorni è guarito e tutti i ragazzi che erano stati complici sono stati stati individuati ed arrestati. Sono ora in attesa di processo. La polizia di Savona li accusa di sequestro di persona e lesioni aggravate. Fortunatamente questi 5 delinquenti, che hanno infierito per un’ora sul corpo di un ragazzo innocente, sono bloccati e in attesa di ricevere la giusta punizione per essersi sostituiti alla legge. Una vicenda che soltanto per un pelo non è finita con un morto, l’ennesimo a causa di percosse e di un branco di psicopatici.

