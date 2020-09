Milano, entra in negozio con una pistola: gli avevano negato elemosina. Il fatto è avvenuto all’interno di una macelleria di via Elio Vittorini, in zona Ponte Lambro

Una vicenda di cronaca ai limiti del paradossale si è verificata ieri pomeriggio a Milano. Un uomo è entrato all’interno di una macelleria per chiedere l’elemosina. Qualcosa da mettere sotto i denti o una piccola cifra di denaro per tirare avanti, in un periodo in cui la crisi attanaglia diverse famiglie. All’interno dell’attività erano presenti diversi clienti e qualcuno di loro si è rifiutato di fare un’offerta. Questo deve aver ferito a tal punto il pover’uomo da farlo tornare poco dopo nel medesimo posto armato di pistola. Il 35enne di origini marocchine è stato immediatamente arrestato. I fatti si sono svolti poco dopo le 18 di ieri pomeriggio, esattamente in via Elio Vittorini, in zona Ponte Lambro (periferia sud-est della città).

Milano, entra in negozio con una pistola: reazione scomposta per non aver ricevuto l’elemosina

Dopo aver ricevuto il rifiuto da parte di uno dei clienti della macelleria, il 35enne si era allontanato piuttosto contrariato. Nessuno poteva immaginare però quanto si sarebbe verificato di li a poco. Dopo qualche minuto, l’uomo è tornato armato di pistola e in evidente stato confusionale. Si è diretto verso il soggetto che non l’aveva “omaggiato” di un’offerta e l’ha minacciato pesantemente. Dopo l’alterco è uscito dall’attività e ha colpito un’auto in sosta con una bottiglia spezzata. Sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia, chiamati dai presenti che hanno assistito all’incredibile scena. E’ stato immediatamente arrestato, mentre l’arma non è stata ancora ritrovata. Resta da stabilire quindi se si trattasse di una pistola autentica o di una replica a salve.

