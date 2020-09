Il cuscino a forma di McNuggets è ora realtà. McDonalds, in collaborazione con Travis Scott, ha lanciato una serie di nuovi gadget esclusivi

Non è uno scherzo. Se siete talmente innamorati dei McNuggets del McDonalds da volerci dormire sopra, ora il vostro sogno può diventare finalmente realtà. Dall’ultima collaborazione tra la catena di fast food più famosa al mondo e il noto rapper americano Travis Scott, infatti, arrivano tantissimi gadget unici ed esclusivi.

Dalle magliette ai cappellini, bassando per le canotte da basket e, appunto, il cuscino a forma di McNuggets. Iper realistico e lungo poco meno di 92 centimetri, può essere acquistato sullo store online ufficiale di Travis Scott alla “modica” cifra di 90 dollari, spedizione esclusa. Un prezzo sicuramente non da poco, ma che permette di avere con sé un oggetto unico e da collezione.

McDonalds, collab con Travis Scott: tutto il merchandising

Era una delle collab più attese dell’anno: McDonalds x Travis Scott. Uno dei rapper più famosi al mondo che si lega alla catena di fast food più amata di sempre, per dar vita ad un merchandising che già sta andando a ruba. Oltre ad un menù esclusivo – disponibile al momento solo negli Usa – è possibile andare sullo store online ufficiale di “La Flame”, e accedere così a tutti gli oggetti che compongono la collezione.

Tra questi, ci sono una serie di cappellini e berretti, acquistabili al prezzo di 44 dollari. La action figure del rapper, invece, costa ben 65 dollari. Spazio anche al vestiario, con diverse t-shirt in vendita a 48 dollari l’una. Infine, anche chicche più simpatiche come la cravatta burger o la classica scatola in cartone del McDonalds personalizzata.

