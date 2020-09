Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante

Un lungo silenzio, a dir poco terapeutico per la – non più – coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Lei torna a parlarne su Instagram

Una delle coppie più amate del web, usciti da Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante ne hanno passate veramente di ogni. Tradimenti, libri scritti, frecciatine sui social e poi ci hanno riprovato, ma anche questa volta non è andata a buon fine. Era da tempo che si vociferava una loro separazione e poco tempo dopo è arrivata la conferma tra i due.

Sebbene abbiano finalmente capito, si spera, che non sono fatti per stare insieme, non c’è nessun problema tra i due: semplicemente amici come prima. Questa volta Giulia De Lellis non ha dovuto scriverci un libro, perché la relazione è finita bene, senza indugi.

Giulia De Lellis torna a parlare dell’ex Andrea Damante

L’influencer romana ed il DJ veronese non hanno troppo piacere nel parlare dei loro fatti privati. Sebbene la loro relazione sia sulla bocca di tutti dal giorno 0, hanno sempre preferito tenere un profilo basso e non mettere in pubblica piazza ogni loro movimento. Ogni tanto, però, è giusto dare qualche risposta ai fan che, affezionati alla coppia, a volte diventano invadenti. Proprio uno di loro, ha chiesto alla De Lellis: “Ci parli di te e Andrea?” e lei, con molta tranquillità ha risposto con una foto ed una didascalia.

“Con piacere, anche se questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme, non viviamo più sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa incredibile relazione. È bene che sappiate che le distanze ed il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andre è e resterà sempre una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra, senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita, così come viene, augurandoci il meglio. Insieme o separati che sia…”.