Enrico Papi, Name That Tune sfida all’ultima nota: dove e quando vederlo

Enrico Papi torna con un nuovo programma che a qualcuno sarà già noto. Name That Tune – Sfida all’ultima nota è la nuova edizione del vecchio Sarabanda

Enrico Papi torna su TV 8. Dopo il successo avuto con il programma “Guess my age” in cui gli sfidanti dovevano indovinare l’età dei concorrenti, il canale Sky gli ha voluto affidare la conduzione di un nuovo programma. È Name That Tune – Sfida all’ultima nota, il programma che Enrico Papi porterà in TV, in prima serata. Una generazione intera è cresciuta con Sarabanda e il conduttore ha voluto regalare qualcosa di simile, ma non uguale, a quella nuova. Una grande sfida, un rischio che probabilmente vale la pena correre.

Il nuovo show sarà composto da due squadre con 4 personaggi famosi ciascuna, che cambiano di puntata in puntata. Cantanti, attori, show men, sportivi, qualsiasi celebrità italiana ha preso parte al programma. Si partirà con due capisquadra che non hanno assolutamente nulla a che vedere l’uno con l’altro: Elettra Lamborghini e Lino Banfi. La cantante, presto sposa, ha commentato: “Non mi sono mai divertita così tanto per un gioco”. Se ne prospettano delle belle.

Enrico Papi di nuovo sullo schermo con Name That Tune: dove e quando vederlo

È previsto per questa sera, martedì 15 settembre la prima puntata di Name That Tune – Sfida all’ultima nota alle ore 21:25 su TV8. La puntata potrà essere vista sia sul televisore che in streaming, da telefono, computer e tablet sul sito http://www.tv8.it/. La sigla del programma sarà diversa per ogni puntata, la prima è affidata a Morgan che riprenderà un pezzo di quella cantata con Bugo al Festival di Sanremo, grande tormentone della prima metà dell’anno.

Svelati anche i capisquadra delle prossime puntate. Stasera Elettra Lamborghini guiderà il team composto da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti; Lino Banfi invece avrà in squadra con lui Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D’Avena. Per le prossime puntate attesissimi Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Fabio Caressa e Morgan.