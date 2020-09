Coronavirus, Bill Gates: “La pandemia finirà nel 2022”

Bill Gates, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato dell’epidemia di coronavirus, dimostrandosi ottimista sui vaccini e attaccando l’amministrazione Trump.

Bill Gates ha rilasciato un’intervista al giornale La Stampa in cui ha commentato lo stato attuale dell’epidemia di coronavirus nel mondo. Secondo il fondatore di Microsoft “la pandemia finirà soltanto nel 2022”.

Il magnate americano, pur prospettando un autunno molto complicato, ha però dichiarato di essere ottimista riguardo la ricerca sui vaccini. A suo giudizio ne esistono già alcuni molto promettenti, a cui manca soltanto l’autorizzazione da parte del mondo scientifico. Il problema più che altro, è secondo Gates che gli Stati Uniti stanno mantenendo sui vaccini un atteggiamento “contraddittorio, in termini di ricerca ha dato più soldi di tutti gli altri messi insieme, moltiplicati per due, mentre per la produzione nei Paesi poveri non si è mosso. Io spero ancora che questa amministrazione o un’altra che verrà, lo faccia, dedico molto tempo affinchè succeda”.

Coronavirus, Bill Gates attacca l’amministrazione Trump

Infine Gates conclude l’intervista sferrando un duro attacco all’amministrazione Trump. Per il filantropo la decisione dell’America di non collaborare con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per la ricerca sul vaccino è un clamoroso errore di cui il suo paese pagherà le conseguenze. Così come a suo parere non sono accettabile certe dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, che mettono in dubbio la riuscita della sperimentazione clinica sui vaccini. Per questo motivo secondo Gates “quando sarà finita, gli Usa dovranno fare un esame molto approfondito, per capire come prepararsi alla prossima pandemia”.

