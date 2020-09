Classifica dei giornalisti italiani sui social, Scanzi primo e Tosa secondo

Nella classifica dei giornalisti italiani più attivi sui social, al primo posto c’è Andrea Scanzi per il quinto mese consecutivo: al secondo posto Tosa, mentre al terzo Mentana

I colleghi di Primaonline.it, hanno stilato la classifica per agosto dei primi 15 giornalisti italiani più attivi sui social network. E’ il quinto mese consecutivo in cui Andrea Scanzi si trova al primo posto con 7,8 milioni di interazioni che equivalgono a più del doppio del secondo classificato. Non c’è stata sfida nemmeno riguardo alle visualizzazioni dei suoi video su Youtube e Facebook: 17 milioni. Non è finita qui, perché sono diverse settimane in cui il giornalista de Il Fatto Quotidiano primeggia nelle classifiche dei libri più venduti con ‘I cazzari dei virus’.

Giornalisti italiani sui social, la classifica completa

Il recordi di interazioni (220 mila) per un singolo post non è di Scanzi, ma di Lorenzo Tosa che è al secondo posto della classifica generale. Il post era dedicato a Ebru Timtik, l’avvocata turca morta in carcere dopo 238 giorni di sciopero della fame per difendere il diritto ad un giusto processo. Dietro Tosa c’è Mentana con le inchieste e gli approfondimenti del suo Open online. Tra i giornalisti di sport, al primo c’è Gianluca Di Marzio di Sky (sesto nella classifica) poi Biasin (decimo) ed ancora Pedullà (dodicesimo). A concludere la top 15 c’è Gad Lerner. Esce invece Alfonso Signorini ed entra Salamida di Tpi. Leggera flessione per Nicola Porro e per Marco Travaglio.

