Mario Mandzukic, attaccante di nazionalità croata, ha trovato l’accordo con il suo futuro club. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità.

Il campionato di Serie A sta iniziando a scaldare i motori in vista della ripartenza: 19 settembre. Le squadre, dunque, per non lasciarsi trovare scoperte in alcune zone del campo stanno lavorando senza sosta per puntellare la rosa con nuovi innesti.

Sono tanti gli acquisti già effettuati, e altrettanti quelli in dirittura d’arrivo. Il Milan è stata la squadra più attiva sul mercato con gli acquisti di Sandro Tonali, Brahim Diaz, Tatarusanu, il riscatto di Rebic e il rinnovo di Ibrahimovic.

L’Inter sta lavorando per regalare un centrocampo stellare a mister Conte, con i possibili arrivi di Arturo Vidal e N’Golo Kanté. La Juventus, invece è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo di uno tra Suarez e Dzeko.

La Roma a sorpresa di tutti ha aperto, e quasi concluso, la trattativa per il talentuoso difensore dell’Hellas Verona, ossia Marash Kumbulla. Per l’attacco, data la quasi certa partenza di Edin Dzeko, i giallorossi stanno trattando per Milik del Napoli ma, nei giorni scorsi vi erano stati dei contatti anche con l’entourage di Mario Mandzukic.

Calciomercato, Mandzukic ha detto sì: la sua prossima destinazione

La Turchia sembra essere la destinazione preferita dei giocatori over 30. A confermare questa tesi i trasferimenti di Lucas Biglia, passato nelle ultime ore allo Fatih Karagümrük Spor Kulübü – squadra neopromossa nel massimo campionato turco dove gioca Emiliano Viviano -, e di Mario Mandzukic. L’ex attaccante dell’Al-Duhail, sarebbe infatti vicino alla firma con il Fenerbahçe.

A rilanciare l’indiscrezione di mercato è stato il quotidiano sportivo ‘Fanatik’, che ha parlato di un accordo ormai raggiunto tra l’ex attaccante della Juventus e la dirigenza del club di Istanbul.

Sul giocatore croato era forte l’interesse della Roma che lo voleva in rosa come possibile erede del partente Edin Dzeko.

