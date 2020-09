Calcioemercato Juventus Suarez si allontana ed anche parecchio a causa di un cavillo legale che impedisce il suo acquisto per la dirigenza bianconera.

La Juventus di Andrea Pirlo vuole assolutamente tesserare un centravanti, meglio se di caratura internazionale. Qualcuno, insomma, che possa fare la differenza in campionato ma anche e soprattutto nella Champions League, un trofeo che da troppi anni la squadra anela e non riesce ad ottenere. Per questo, in seguito alla cessione di Gonzalo Higuain all’Inter Miami, che dovrebbe essere ufficializzata con un comunicato nei prossimi giorni, ora si cerca un sostituto degno. Il nome in cima alla lista è quello di Luis Suarez, forte ed importantissimo attaccante natio dell’Uruguay, che ha esperienza da vendere e che potrebbe fare una coppia da sogno insieme a Cristiano Ronaldo. La Juventus vorrebbe firmarlo a costo zero, dato che il sudamericano ha comunicato al Barcellona di volersene andare, in seguito a quanto fatto e non fatto dalla dirigenza per farlo sentire importante al progetto futuro. Anzi, pare che il nuovo tecnico Koemen gli abbia detto che non conta di usarlo molto. La rottura è stata forte ed inevitabile.

Calciomercato Juventus, Suarez si allontana: c’è un problema legale

La Juventus sta spettando l’attaccante da settimane e ora però ci sono dei rallentamenti importanti. Il Barcellona non vuole perderlo a zero e la Juventus non ha la liquidità per pagare un eventuale cartellino. In questo braccio di ferro internazionale è sorto un grande problema di natura legale e burocratica. Suarez avrebbe dovuto essere tesserato come comunitario, avvalendosi della doppia nazionalità. Ma anche se la Juventus lo prendesse oggi, riporta Esport Rac1 non ci sarebbero i tempi per inserirlo nella lista UEFA per la Champions League. Suarez in pratica dovrebbe saltare tutti i gironi. Ecco perché Edin Dzeko diventa un nome sempre più caldo in ottica bianconera, a patto ovviamente che De Laurentiis lasci partire Arkadiusz Milik in direzione Roma. Un valzer degli attaccanti tutto interno alla Serie A, scaturito dall’arrivo di Oshimen.

