In un periodo per nulla florido per la comunità LGBTQ+ neanche la televisione italiana aiuta. Ad Uomini e Donne un corteggiatore usa parole forti

Facundo Salvador è uno dei corteggiatori del dating show di Canale 5 Uomini e Donne. Il ragazzo di origini argentine, che vive a Matera, è arrivato nel programma di Maria De Filippi a corteggiare Jessica Antonini, tronista rietina di 29 anni. Uno spiacevole accadimento, oggi pomeriggio, durante la puntata in cui le parti hanno cominciato a conoscersi. Facundo dice a Jessica: “Secondo me tu vuoi essere uomo”.

Jessica prontamente gli risponde: “Magari lo divento, non si sa mai nella vita, ho fatto tanti cambiamenti. Non c’è nulla di male”. Facundo, indispettito risponde: “Ma cosa vuoi?” e la ragazza gli risponde: “Tu cosa vuoi, sei venuto tu qua. A Napoli si dice ma chi t sap?”. Un teatrino lì per lì simpatico, ma che fa riflettere.

Uomini e Donne, cosa vuol dire “Secondo me tu vuoi essere uomo”, nel 2020?

Il siparietto tra Facundo e Jessica, avvenuto in pieno pomeriggio su Canale 5 deve far riflettere. Sono passate poco più di 72 ore dall’accaduto che ha visto protagonisti Ciro e Maria Paola, un uomo trans e la sua compagna speronati dal fratello di lei. Quest’ultima ha perso la vita perché il fratello li ha inseguiti, in scooter, non accettando la loro relazione. A pochi giorni da quest’accaduto, la TV italiana dà l’ennesimo cattivo esempio per tutti gli italiani che seguono il programma Uomini e Donne. La comunità LGBTQ+ sta vivendo un periodo poco felice della nostra storia, in Italia, visti gli ultimi avvenimenti di cronaca e vista la scarsa capacità della stampa italiana nel riuscire a fare buona informazione.

Facundo Salvador, cos’avrà voluto dire, oggi pomeriggio, con quella frase? Cosa vuol dire, diretto ad una donna, voler fare l’uomo? Esistono ancora stereotipi di genere nel 2020? Probabilmente il ragazzo argentino, masticando male la lingua avrà voluto dire tutt’altro, ma resta quanto detto in TV in una fascia oraria accessibile a tutti.