Unicredit down: si registrano enormi disagi da questa mattina. E’ impossibile connettersi col proprio conto in banca, fare pagamenti, ritirare contanti e non solo. Ecco cosa sta succedendo.

Unicredit in tilt, grossi disagi questa mattina per i clienti della banca milanese. Il servizio di home banking del gruppo, infatti, è off line da questa mattina e si registrano grosse problematiche. Ovvero non si riescono a effettuare pagamenti, prelevare contanti o fare operazioni di nessun tipo.

Unicredit down: enormi disservizi

I disservizi, ovviamente, riguardano l’intero territorio nazionale. Secondo quanto riferisce in particolare il portale specializzato Downdetector.com, il tutto è iniziato questa mattina poco dopo le 09.00. La problematica – si apprende – sarebbero di natura generalizzata e non dipenderebbero da guasti di infrastrutture locali.

Allo stato attuale non è possibile nemmeno effettuare pagamenti col pos presso esercizi commerciali. Così come non è possibile nemmeno connettersi al proprio conto personale da per un presunto “errore tecnico” non meglio precisato. L’istituto di credito, consapevole di quanto sta accadendo, al momento non si è pronunciato ufficialmente sulla vicenda.

Sono seguite tuttavia due rapide risposte agli utenti che hanno segnalato il problema via social. “Riscontriamo anomalie e rallentamenti generalizzati in fase di accesso ai sistemi informatici”, ha confermato la banca. Poi la rassicurazione: “stiamo intervenendo con la massima priorità”.

