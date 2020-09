Toscana, muore investito da un treno nel livornese: disagi sul traffico. E’ il secondo caso che si verifica nella regione nella giornata di oggi. L’altra vittima era deceduta in mattinata a Pieve a Nievole

Un terribile incidente si è verificato questo pomeriggio sulla linea ferroviaria toscana in prossimità della stazione di Antignano. Un uomo è morto investito sui binari da un convoglio intorno alle ore 15.30 di oggi lunedì 14 settembre. Sul posto sono accorsi gli operatori della Polizia Ferroviaria che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso, propri dell’autorità giudiziaria. A causa della tragedia, il traffico sta subendo disagi, con rallentamenti e treni regionali sospesi o cancellati sulla tratta Pisa-Grosseto. Sul posto, all’altezza della chiesa dell’Apparizione, oltre alle forze dell’ordine sono intervenute anche un’ambulanza della Svs e una della Misericordia di Antignano. Purtroppo però per la vittima ogni soccorso è stato vano.

Toscana, muore investito da un treno nel livornese: disagi sul traffico ripristinati da poco

Purtroppo però il caso di Antignano non è l’unico verificatosi quest’oggi in Toscana. Questa mattina, infatti, era scomparso un quarantenne a Pieve a Nievole. La vittima era stata investita all’altezza di un passaggio a livello da un treno che transitava in direzione Lucca, proveniente da Firenze.

Anche in questo caso il traffico ferroviario aveva subito dei rallentamenti e degli spostamenti di linea.

Poco dopo le ore 20, tuttavia, i collegamenti sono ripresi regolarmente, con il traffico che è tornato alla normalità.

I ritardi complessivi sono arrivati addirittura attorno ai 190 minuti.

