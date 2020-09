Nuova scossa di terremoto in Sicilia, a Trapani. Secondo quanto riportato dall’INGV il sisma avrebbe raggiunto la potenza 3.5 della Scala Richter.

Torna a tremare la terra in Sicilia, con una nuova scossa di terremoto verificatasi a Trapani. La città siciliana sta diventando sempre più zona sismica. Infatti già lo scorso 9 settembre, una scossa colpì il trapanese. In quell’occasione il sisma raggiunse una potenza di 3.4 della Scala Richter ed ebbe il suo epicentro nel piccolo paesino di Salemi.

Questa volta il terremoto ha colpito invece la piccola cittadina di Vita, sempre in provincia di Trapani. Secondo le prime notizie, stavolta la scossa sarebbe stata leggermente più forte, raggiungendo l‘intensità 3.5 della Scala Richter. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della scossa che stamattina ha svegliato tutta la provincia trapanese.

Terremoto Trapani, nuova scossa al mattino: raggiunta l’intensità 3.5 della Scala Richter

Questa mattina il piccolo comune di Vita, e l’intera città di Trapani, si è svegliata grazie ad una piccola scossa sismica. Infatti, stando ai primi dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia di Roma (INGV), la terra è tornata a tremare in Sicilia alle ore 05:47. Il sismografo ha così registrato un terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter.

Stando ai dati accumulati dall’INGV, l’epicentro del sisma è stato Vita, con la scossa sismica che ha avuto coordinate: 37.85 latitudine, 12.8 longitudine ad una profondità di circa 14 km. Una scossa abbastanza potente, avvertita dall’interà città siciliana. Fortunatamente, per ora, in seguito alla scossa non sono stati riportati nè feriti, nè danni agli edifici.

Così la Sicilia si afferma sempre di più zona sismica, con il secondo terremoto nel trapanese nel giro di una settimana. Nei mesi scorsi invece, diverse scosse sismiche hanno colpito la parte Est della grande Isola, con terremoti aventi epicentro a Messina.

L.P.

