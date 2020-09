Serie A, è Andrea Pirlo l’allenatore più sexy: la classifica

JOYclub stila una classifica in cui la Juventus è ancora prima: è Andrea Pirlo l’allenatore più sexy della Serie A, dietro Di Francesco e Inzaghi

Qualcuno avrà ancora da ridire, perché la Juventus è prima anche in questo. JOYclub, una community di oltre 3 milioni di membri ha fatto un sondaggio per eleggere l’allenatore più sexy della Serie A, di questa stagione che è in procinto di cominciare. Sono stati 1000 i membri intervistati ed i risultati hanno dato per vincitore il nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo.

Con oltre il 23% dei voti, ad una distanza di oltre 7% dal secondo classificato, il nuovo allenatore bianconero si aggiudica il premio di allenatore più sexy della Serie A. Dietro di lui, con il 15% dei voti, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco. A seguire, l’allenatore della neopromossa Benevento, Filippo Inzaghi con il 14%. Buoni risultati, pur non guadagnando il podio per il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso (10,17%), l’allenatore della Roma Paulo Fonseca (7,20%), il mister dell’Inter Antonio Conte (6,36%) e il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi (5,93%).

Andrea Pirlo eletto allenatore più sexy della Serie A

È il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, ad aggiudicarsi dunque il premio “Allenatore più sexy della Serie A”, della stagione 2020/21 con 230 voti. A seguire 150 voti per Di Francesco, 140 per Inzaghi, poco più di 100 per Gennaro Gattuso, poco più di 70 voti per Fonseca, circa 60 per Conte e De Zerbi e meno di 50 per Stefano Pioli. È evidente che nessuno riesce a spodestare la Juventus dalla vetta delle classifiche, anche questa sfida è stata vinta dalla Vecchia Signore che ha in panchina un elegante uomo di 41 anni.

D’altronde una delle locuzioni latine più famose recita: “De gustibus non est disputandum”.

