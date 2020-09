Scuola, Mattarella a Vo’ Euganeo: “Sono giorni di speranza”

Il Presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico a Vo’ Euganeo sottolineando il segnale di normalità che vogliono gli italiani

Sergio Mattarella ha scelto Vo’ Euganeo, uno dei primi paesi simbolo della pandemia da Covid-19 in Italia, per inaugurare l’anno scolastico. Con lui anche il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina (visibilmente commossa). E il Capo dello Stato ha voluto sottolienatre la voglia di ritorno alla normalità che c’è ora in Italia: “La scuola è specchio della società, ne riflette difficoltà e aspettative. Ecco perché questi giorni, in cui le scuole riaprono e si popolano dei loro studenti e insegnanti, sono giorni di speranza”.

#Mattarella: il Paese non può dividersi sull’esigenza di sostenere e promuovere la sua #scuola.

Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica, per tutti,nessuno escluso.

Non è una partenza come gli anni scorsi, il primo a saperlo è lui che sottoliena come la chiusura a fine febbraio sia staa una scelta dolorosa ma necessaria. E dal Veneto lancia un messaggio a tutti gli alunni e gli insegnanti. Ai primi chiede di essere responsabili, perchè dai comportamenti dei giovani dipende anche la salute delle persone più anziane, come i nonni. A maestri e professori invece invece ricorda quanto sia prezioso il loro lavoro, anche se ci sono problemi irrisolti per la categoria.

Scuola, Mattarella ricorda Willy Monteiro: “Un’icona di amicizia e solidarietà”

Studente, fino a due anni fa, era anche Willy Monteiro Duarte tragicamente scomparso a Colleferro. Mattarella, come tutti sconvolto dalla vicenda, l’ha definito “un’icona di amicizia e di solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell’intera nostra comunità”. E serve il massimo impegno per combattere la violenza cieca, fisica ma anche quella sui social.

Ora tutti si augurano che l’anno scolastico sia regolare, senza bisogno di lezioni a casa. Ma intanto il Presidente ancora una volta ha ricordato la necessità che tutta l’Italia sia dotata di banda larga perché nessuno rimanga escluso. Per questo il piano ‘Next Generation’ è un’opportunità da non perdere per rendere più moderna ed efficiente la nostra scuola.