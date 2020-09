Ricette top: come preparare le tagliatelle alla carbonara di mare

Un primo piatto ottimo per tutti, con ingredienti di livello, ma semplice e veloce da preparare. Le tagliatelle alla carbonara di mare rivoluzioneranno la vostra cucina

Le tagliatelle alla carbonara di mare sono un primo piatto innovativo da servire per sorprendere i commensali. Adatto a tutte le età ed a tutti i palati, è una ricetta gustosa, facile e veloce da preparare che farà una grossa figura sulla vostra tavola imbandita. Vediamo come prepararla.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

300 g di tagliatelle fresche all’uovo

500 g di misto mare surgelato

70 g di pancetta a cubetti

50 g di burro

un ciuffo di prezzemolo

uno spicchio d’aglio

mezzo bicchiere di vino bianco secco

2 tuorli

4 cucchiai d’olio exo

sale e pepe

Procedimento per preparare delle ottime tagliatelle alla carbonara di mare

Per preparare delle gustose tagliatelle alla carbonara di mare, cominciare dal misto di mare surgelato da lasciar scongelare a temperatura ambiente già un po’ di tempo prima della preparazione effettiva. Quando sarà ben scongelato, mettere il misto mare in una padella con 3 cucchiai d’olio exo e lo spicchio d’aglio sbucciato. Quest’ultimo sarà da eliminare una volta che sarà dorato ed avrà insaporito l’intera padella. A questo punto bagnare con il vino bianco secco e lasciar evaporare, salare, pepare e profumare con del prezzemolo tritato. In una padellina a parte, rosolare, con un cucchiaio d’olio exo, la pancetta a cubetti.

Il condimento sarà dunque pronto. Adesso lessare le tagliatelle al dente, in abbondante acqua bollente salata, e condirle con i tuorli precedentemente sbattuti, il burro a fiocchetti ed il misto mare. Unire la pancetta, mescolare bene e servire ben caldo.

CONSIGLIO: sono ottime anche al gratin. Dopo averle condite, distribuire le tagliatelle in una pirofila, cospargere d burro e far gratinare in forno a 200°C per 10 minuti.