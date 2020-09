Ludovica Pagani, decollété e spacco esagerati: fan senza parole – FOTO

L’influencer Ludovica Pagani ha lasciato tutti i fan a bocca aperta mostrandosi con indosso un vestito scollato e con uno spacco fatale

Ludovica Pagani ad oggi è una delle influencer italiane più importanti grazie, soprattutto, ai suoi 2.6 milioni di follower su Instagram che le hanno permesso di ottenere successo negli ultimi anni. La ragazza, nata nel ’95, si è laureata in management a Milano ed ha intrapreso l’attività di influencer nel 2016. La donna ha conquistato tutti grazie alla sua bellezza, ma non solo: anche simpatia e genuinità l’hanno portata dov’è ora.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta scatenata al lago: vestitino cortissimo – FOTO

Ludovica Pagani esagerata nell’ultimo scatto: la foto

La Pagani sul proprio profilo posta spesso gli scatti dei suoi book fotografici per le aziende con cui lavora come testimonial e modella. L’ultimo, davvero esagerato, mostra lei appoggiata ad un muretto con indosso un vestitino stile anni ’60. Nella foto, letteralmente fatale per alcuni suoi fan, si vede una scollatura in cui traborda un decollété dirompente. Questo non è tutto, perché la mise ha uno spacco inguinale che scopre delle gambe davvero invidiabili. I fan ringraziano.

Visualizza questo post su Instagram 💐 @marciano #marciano Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 14 Set 2020 alle ore 4:48 PDT

LEGGI ANCHE—> Belen Rodriguez esagerata: si rilassa senza gli slip – FOTO