Svolta green in vista del 2030 per Google: il colosso di Mountain View, da qui a 10 anni, si propone di essere carbon free. I dettagli della scelta

Svolta green per Google che si impegna ad utilizzare energie senza emissioni di carbonio entro il 2030. L’annuncio è arrivato da parte del Ceo della società, Sundar Pichai, con un post ufficiale su Twitter. “La settimana in molti hanno assistito al cielo arancione nella California settentrionale per via degli incidenti che continuano ad imperversare. La scienza ci ha avvisato, il mondo si deve attivare in modo da evitare le conseguenze peggiori del cambiamento climatico”.

Inoltre, questo scelta di Google porterà 20mila nuovi posti di lavoro per l’energia a zero emissioni negli Usa e nel resto del mondo entro il 2025. “Già dal 2017 il nostro lavoro coincide con esigenze di energia rinnovabile. Ora vogliamo andare oltre”. Il passo verso il carbon free prevede che tutte le azioni mezzo Google saranno alimentate da energia pulita.

Google, messi a disposizione 5 gigawatt di energie eco-sostenibili

Google ha annunciato che si impegnerà ad investire in tecnologie che possano permettere ai partner ed alle città di prendere decisioni eco-sostenibili. “Per esempio – spiega Punchai – investiamo nelle aree industriali per mettere a disposizione 5 gigawatt di energie eco-sostenibile. Vogliamo aiutare 500 città a ridurre le emissioni ed aiutare 1 miliardo di persone grazie ai nostri prodotti”.

As of today, Google is the 1st major company to eliminate our entire carbon legacy, including before we became carbon neutral in 2007. We’re also proud that by 2030, we aim to operate on 24/7 carbon-free energy in our data centers & campuses worldwide. https://t.co/j9HlkWrB2X

— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 14, 2020

