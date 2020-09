Dalla Cina arriva il primo camion a guida autonoma. A produrlo la First Automotive Works (FAW Group), il più grande produttore di automobili della Cina.

La First Automotive Works (FAW Group), il più grande produttore di automobili della Cina che nel 2004 ha superato il milione di auto prodotte all’anno, ha lanciato sul mercato un nuovo autocarro a guida autonoma. Si tratta del modello J7.

Secondo la società cinese, la prima tra le cosiddette “5 sorelle” dell’auto asiatiche, il modello L3 di questo camion a guida autonoma getterà le basi per la versione L4. Quest’ultimo modello che dovrebbe essere messo sul mercato nel 2023.

Cina, FAW Group lancia il primo camion a guida autonoma

L’autocarro della FAW group, il modello L3, consentirà ai conducenti di togliere le mani dal volante e distogliere gli occhi dalla strada. Non in qualsiasi momento. Come specificato dalla più grande azienda cinese, il modello L3 del camion J7 potrà guidare in autonomia solo se si percorrono strade a velocità ridotte.

Per la versione L4 che verrà lanciata sul mercato nel 2023, invece, permetterà al conducente un livello di automazione più elevato che generalmente non richiede alcun coinvolgimento né supervisione umana.

Il camion J7, modello L3, come ci informa la FAW group, è dotato di sette telecamere, cinque radar a onde millimetriche e un lidar, oltre a un sistema di pilota automatico.

Inoltre, l’autocarro J7 è in grado di fare molte altre cose senza la supervisione umana come sorpassare, cambiare e immettersi in corsia, controllare e adattare la velocità ed evitare gli ostacoli.

Questo modello di camion a guida autonoma sarà prodotto su vasta scala e inoltre genererà grandi quantità di dati a basso costo durante le attività su strada per addestrare l’algoritmo L4.

