De Laurentiis denunciato dal Codacons: l’accusa è di epidemia dolosa in virtù di quanto accaduto lo scorso 9 settembre quando il presidente del Napoli è poi emerso positivo al Covid-19. Ecco la nota ufficiale.

Aurelio De Laurentiis, quest’oggi, sarà denunciato per epidemia dolosa. Sul presidente del Napoli, risultato positivo al Covid-19, grava la decisione sconsiderata di recarsi in Lega Calcio malgrado i sintomi dell’infezione e tra l’altro senza mascherina. Una situazione che ha creato il caos più totale, con tutte le figure dirigenziali costrette a sottoporsi al tampone a causa dell’infezione poi riscontrata nel patron partenopeo.

De Laurentiis denunciato dal Codacons

Motivo per cui il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha deciso di presentare un esposto alla Procura di Milano nella giornata odierna. La richiesta è di aprire un’indagine nei confronti dell’imprenditore per il suo atteggiamento sconsiderato in piena pandemia.

“Come noto De Laurentiis si era presentato mercoledì all’assemblea di Lega Calcio nonostante avvertisse un leggero malessere, mal di stomaco e dissenteria, così avrebbe spiegato ai colleghi, ai quali non era sfuggito il fatto che era meno effervescente del solito e con il viso un po’ pallido“, si legge nella nota ufficiale dell’organizzazione.

E ancora: “In molti hanno stigmatizzato il comportamento del presidente e quindi si ritiene necessario fare il quadro della situazione in modo ancora più approfondito. È doveroso accertare se possa sussistere una responsabilità del presidente De Laurentiis per epidemia dolosa”.

De Laurentiis, nel frattempo, sta bene e non ha necessitato di un ricovero medico in stile Silvio Berlusconi. Il presidente è attualmente in isolamento presso la sua abitazione a Roma, da cui ieri avrebbe assistito all’amichevole tra Sporting e Napoli se non fosse stata rinviata a causa di tre giocatori portoghesi risultati infetti poche ore prima del fischio d’inizio.

