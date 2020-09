Covid-19 Francia ha ufficializzato nuove misure per contenere la malattia originaria di Wuhan, con un protocollo nuovo anche nella popolosa città di Marsiglia.

In Francia il Covid-19 è in espansione e continua a destare non pochi problemi. Per il momento non ci sono gli estremi per temere un nuovo ed imminente lockdown, ma la situazione è critica e sta preoccupando parecchio. Negli scorsi giorni erano stati individuati dei potenziali focolai, 42 “zone rosse” che dovevano essere tenute assolutamente sotto controllo. Tali misure erano tese ad un controllo superiore di alcune aree ben individuate sul suolo francese, per impedire che la malattia continui a diffondersi. Ora, però, pochissime ore dopo, già un’altra città è diventata motivo di preoccupazione e situazione molto delicata, da trattare con fermezza ed attenzione. Parliamo dell’importante Marsiglia, una metropoli importantissima che è popolata da decine di migliaia di persone.

Covid-19, Francia adotta regole restrittive anche a Marsiglia

Il governo francese ha preso delle nuove misure di controllo per prevenire la formazione di focolai su Marsiglia. La città sta dando qualche grattacapo di troppo e si è quindi proceduto con la limitazione parziale di alcune attività umane, con lo scopo, come sempre, di limitare la diffusione del Covid-19. In particolare sono stati messi dei divieti a tutta la popolazione. Di seguito l’elenco completo di cosa non fare a Marsiglia.

