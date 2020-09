Calciomercato Roma, in arrivo uno dei difensori più ambiti della Serie A. Le difficoltà per arrivare a Smalling hanno fatto virare i giallorossi su un giovane talento del nostro calcio

La Roma sta cercando di rinforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato. Dopo l’arrivo della nuova proprietà, targata Dan e Ryan Friedkin, l’obiettivo principale è abbattere i costi e rimettere a posto i debiti lasciati dalla precedente gestione. Questo non esclude però dei colpi in prospettiva, per tentare di tornare tra le prime quattro della Serie A, impresa che non riesce ormai da due anni. Il reparto più debole individuato dal mister Paulo Fonseca è la difesa, orfana di Smalling e Kolarov. Se la cessione del serbo all’Inter era pianificata per motivi di ingaggio, il mancato ritorno dell’inglese è una novità delle ultime ore. Il CEO Guido Fienga, che sta seguendo in prima persona il mercato capitolino, sperava di trovare un accordo con il Manchester United sulla base di circa 12 milioni più bonus. L’ultima offensiva, però, non è andata a buon fine, con i Red Evils sempre fermi sulla richiesta di 20 milioni, da pagare in un’unica tranche.

Calciomercato Roma, in arrivo Kumbulla dal Verona

Senza Smalling la Roma aveva bisogno di trovare un perno su cui ricostruire la retroguardia del presente e del futuro. Il nome individuato è quello di Marash Kumbulla, 20enne centrale dell’Hellas Verona. Il classe 2000 era finito sulla lista degli acquisti di Inter e Lazio che però non sono riuscite ad affondare il colpo finora. I neroazzurri avevano il gradimento del ragazzo ma dopo i problemi finanziari di Suning (limitata dal governo cinese per investimenti troppo ingenti sul calcio) hanno virato su altri obiettivi. La società di Lotito non è riuscita mai ad avvicinarsi alla richiesta del presidente Setti, fermo sulla base dei 30 milioni. In questo spazio si sarebbe introdotta la Roma che a quanto pare è vicinissima alla chiusura dell’affare. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul proprio portale parla di trattativa ben avviata. I giallorossi metteranno sul piatto 30 milioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Già domani si potrebbe arrivare alla fumata bianca.

