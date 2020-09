Calciomercato Milan, si punta al grande colpo in attacco. Nonostante le smentite di poche ore fa, Paolo Maldini vuole regalare a Pioli il gioiello Federico Chiesa. I dettagli

È una trattativa che potrebbe presto avere un’accelerata decisiva. Il Milan vuole regalare Federico Chiesa al suo tecnico Stefano Pioli già in questa sessione di mercato. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo che Inter e Juventus si sono defilate, ha capito che la richiesta iniziale di 60-70 milioni di euro è troppo onerosa, e ha perciò abbassato le pretese a circa 40 milioni.

Si tratta comunque di un prezzo alto, ma che forse il gioiellino italiano può valere. Paolo Maldini vorrebbe intavolare una trattativa sulla falsa riga di quella che ha permesso ai rossoneri di acquistare Sandro Tonali: prestito oneroso, diritto di riscatto e percentuale sulla rivendita. L’assist decisivo potrebbe arrivare dalle cessioni di Krunic e Paquetà, che porterebbero fondi freschi nelle casse milaniste.

Calciomercato Milan, spesa a Firenze: piacciono anche Milenkovic e Pezzella

Federico Chiesa è il grande obiettivo per l’attacco del Milan, ma non solo. In questa sessione di calciomercato, l’asse Milano-Firenze è più caldo che mai. Le due società stanno dialogando da tempo, anche a causa della questione Rebic – di cui la Viola deteneva il 50% sulla rivendita – e non è detto che l’attaccante italiano sia l’unico giocatore sul banco. Il tecnico Pioli ha espressamente richiesto un altro difensore centrale, soprattutto considerando le condizioni di Musacchio e la poca affidabilità di Leo Duarte.

Per Pezzella, il presidente Rocco Commisso chiede 15 milioni di euro. A spingere per l’acquisto del difensore c’è soprattutto l’allenatore rossonero, che già lo ha allenato proprio a Firenze. Da Casa Milan l’entusiasmo per un suo eventuale arrivo sembra essere minore, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare. L’obiettivo numero uno di Maldini e Massara è invece Nikola Milenkovic, e anche Elliot avrebbe dato il suo benestare all’affare. Resta da trovare la giusta formula e, soprattuto, tentare di abbassare le pretese del presidente Viola.

