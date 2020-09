Calciomercato Juventus, Dzeko si sta avvicinando ed anche parecchio. Nelle ultime ore c’è stata un’importante accelerata in quello che si preannuncia essere un importante domino degli attaccanti della Serie A.

La Juventus vuole a tutti i costi una punta. Dopo la partenza di Gonzalo Higuain, che dovrebbe essere anche dato ufficialmente come giocatore dell’Inter Miami nelle prossime ore, si tratta. Due sono gli attaccanti che i bianconeri tengono vicini: uno è il pistolero Luis Suarez, che però ha difficoltà a liberarsi dal Barcellona a zero. L’altro è Edin Dzeko, centravanti giallorosso che potrebbe voler compiere il salto di qualità decisivo andando a giocare a Torino. La situazione però è bloccata dal Napoli, che ha in squadra l’eventuale sostituto di Dzeko, ovvero Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è il principale nome sulla lista della Roma in caso di partenza del bomber bosniaco. Però De Laurentiis, come suo solito, non fa sconti a nessuno.

Calciomercato Juventus, Dzeko vicino: Milik sempre più giallorosso

D’altra parte, però, il calciatore ha soltanto un anno di contratto e quindi se De Laurentiis tira troppo la corda potrebbe finire col spezzarla. In queste ore ci sono stati nuovi e fitti contatti tra la Roma e Milik, riporta Calciomercato.it, favorendo sempre di più la possibilità di un passaggio in giallorosso del centravanti mancino. Il Napoli ha infatti già Osimhen, Mertens e Petagna in squadra, e quindi non può ancora tenerlo in panchina e perderlo a zero tra 12 mesi. Tutto si sta sbloccando sull’asse tra Napoli e Roma, quindi, con l’ex attaccante dell’Ajax che si è quasi già tinto di giallorosso. E allora la partenza di Edin Dzeko in direzione bianconera. Un domino di mercato, e di attaccanti, che potrebbe cambiare molto presto la Serie A. A vantaggio di chi ce lo dirà soltanto il tempo e soprattutto i gol che segneranno.

