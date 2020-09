Calciomercato Inter, Lautaro Martinez vicinissimo al Real Madrid. Una trattativa lampo, che potrebbe portare denaro liquido da reinvestire a centrocampo

Una notizia che avrebbe dell’incredibile: Lautaro Martinez pare essere vicinissimo al Real Madrid. Secondo quanto riferito da SportMediaset, l’entourage della stella argentina avrebbe già incontrato i dirigenti dei Blancos, trovando un principio d’accordo. Si parla di 8 milioni di euro a stagione netti, contro i 5 che l’Inter propone per il rinnovo di contratto.

C’è ora da trovare l’accordo tra i due club. Sempre stando a quanto riferito da SportMediaset, il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire una cifra vicina ai 100 milioni di euro per portare il giocatore in Spagna. Ci sarebbe poi la possibilità di inserire una contropartita tecnica per abbassare la parte cash dell’offerta. Luka Jovic è un nome che non ha fatto bene a Madrid, e potrebbe riscattarsi proprio al fianco di Romelu Lukaku.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> De Laurentiis denunciato per epidemia dolosa: esposto del Codacons

Calciomercato Inter, si punta al colpo a centrocampo: l’obiettivo è Kanté

La cessione di Lautaro Martinez al Real Madrid avrebbe sicuramente dell’incredibile, ma darebbe nuova linfa al calciomercato dell’Inter. I nerazzurri, infatti, stanno cercando i giusti profili per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma prima di comprare c’è bisogno di vendere. Con i 100 milioni di euro che i Blancos sarebbero disposti ad offrire per portare la stella argentina in Spagna, Marotta ed Ausilio potrebbero bussare alla porta del Chelsea per Kanté.

Il francese è un pupillo di Antonio Conte e, dopo averlo allenato al Chelsea, il tecnico leccese lo vorrebbe con sé anche all’Inter. Con Vidal in dirittura d’arrivo, l’obiettivo è completare il settore di centrocampo con un profilo di esperienza internazionale. Resta poi da capire se, all’interno dell’offerta per Lautaro, ci sarà anche Luka Jovic. In caso contrario, i nerazzurri dovrebbero lavorare anche per trovare un sostituto dell’argentino.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> PSG, sconfitta e rissa finale: Allegri è pronto