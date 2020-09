Android 11 è pronto a sbarcare su tutti i dispositivi di ultima generazione. Tra le tante novità, ci saranno ben 117 nuove emoji e più di 2mila rivisitate

Per dialogare con amici e parenti, le emoji hanno ormai da tempo preso il sopravvento. In ogni conversazione, almeno una faccina viene usata per esprimere il proprio stato d’animo, che sia una risata o stupore. Con i vari aggiornamenti, iOS e Android hanno nel tempo fornito una libreria infinita di emoji diverse, ma le idee non sono di certo finite.

A breve, Google dovrebbe rendere disponibile il nuovissimo Android 11. Tante le novità già svelate, ma tante anche quelle che ancora devono essere annunciate. Tra queste, ci saranno le tanto attese nuove emoji. Secondo quanto rivelato dal colosso di Mountain View, gli utenti ne avranno a disposizione ben 117 nuove, con oltre 2mila faccine rivisitate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, alcuni messaggi bloccano l’app: quali sono

Android 11, arrivano 117 nuove emoji: quali sono

Elencare tutte le nuove emoji che verranno implementate con Android 11 è molto difficile, ma ce ne saranno per tutti i gusti. Google ha già annunciato che gli utenti potranno sbizzarrirsi ancora di più nei messaggi, avendo a disposizione faccine che esprimono qualsiasi stato d’animo. Tra le tante novità, il classico “gesto della mano all’italiana” o anche quella che piange felice. Ci saranno nuovi animali, così come emoji dedicate all’anatomia e alle relazioni umane.

Sale quindi l’attesa per il nuovo Android 11, che sarà disponibile esclusivamente per gli smartphone di ultimissima generazione. Secondo quanto riferisce Google, questo aggiornamento sarà uno dei più vasti di sempre: “Considerando la vastità delle modifiche che implementeremo, il nuovo Android 11 è l’update più grande dai tempi di Android 8 del 2017“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> TikTok, si va verso l’accordo con Oracle: Microsoft beffata