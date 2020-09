In Emilia Romagna, il certosino bolognese non manca mai sul tavolo della domenica. Un dolce tipico di quelle zone molto semplice da preparare

Il certosino bolognese è un dolce tipico dell’Emilia Romagna. Con ogni probabilità l’origine del nome è dovuto alla diffusa tradizione pasticciera dei conventi e delle certose. È lì che nacquero le più importanti scuole di cucina e pasticceria del passato. Preparare questo dolce è molto semplice e veloce, con una serie di ingredienti molto particolari.

INGREDIENTI PER 8 PERSONE

280 g farina bianca

160 g miele

100 g uvetta sultanina

100 g mandorle sgusciate

300 g frutta candita (ananas, mandarini, cedri, pesche, albicocche)

100 g pinoli

un cucchiaino di bicarbonato

un cucchiaino di semi di anice

70 g zucchero

20 g burro

Procedimento per realizzare un gustoso certosino bolognese

Per preparare un certosino bolognese, partire scottando le mandorle in una casseruola con acqua in ebollizione; quindi scolarle e pelarle. Tagliare a dadini 100 g di frutta candita, lavare l’uvetta, scolarla e asciugarla. In un tegamino portare ad ebollizione 2 decilitri d’acqua. In una terrina, mettere il miele, lo zucchero, i semi di anice ed il bicarbonato. Versare a filo l’acqua bollente e mescolare con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un composto omogeneo.

Unire, poco alla volta, la farina passata a setaccio ed amalgamare. Aggiungere l’uvetta, le mandorle, i pinoli e la frutta candita tagliata a dadini, quindi mescolare finché gli ingredienti saranno completamente incorporati. Versare l’impasto nella tortiera imburrata ed infarinata.

Tagliare a fette la frutta candita rimasta e distribuirla sopra l’impasto, quindi porre la tortiera in forno preriscaldato a 180°C e far cuocere per circa 50 minuti. A cottura ultimata togliere dal forno e lasciarla raffreddare.

