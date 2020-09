Episodio di omofobia in Puglia. Due uomini di Padova, a Fasano in viaggio di nozze, sono stati presi di mira dallo chef del resort. È scattata la denuncia

Un bruttissimo episodio di omofobia è avvenuto a Fasano, un comune in Puglia. Marco e Denis, una coppia gay di Padova, dopo essersi sposati hanno deciso di passare il loro viaggio di nozze presso un resort del posto. La breve vacanza, però, si è presto trasformata in un incubo per la coppia.

Nello specifico, lo chef del ristorante li ha letteralmente presi di mira, con offese omofobe e prese in giro insieme ai colleghi. “Ci siamo sentiti umiliati” ha raccontato la coppia: “Nel nostro piatto hanno disegnato un pene con la salsa“. Una brutta sorpresa per Marco e Denis, che volevano festeggiare il matrimonio civile, celebrato dal deputato Alessandro Zan.

Puglia, la coppia: “Siamo stati derisi da tutti”

Una breve vacanza finita male per Marco e Denis, due ragazzi gay che volevano festeggiare il loro matrimonio in un resort di Fasano, in Puglia. La denuncia dell’accaduto è arrivata a Mixed Lgbti, un’associazione barese che si occupa proprio di tematiche di questo genere. “Inizialmente eravamo convinti di essere finiti in un paradiso, peccato aver trovato personale omofono ed evidentemente poco selezionato” spiega la coppia: “La nostra recensione non è solo negativa, bensì pessima“.

I due, tramite un post su Facebook, si sono poi rivolti a tutti coloro che stavano leggendo le righe da loro scritte. “Se vi scappa da ridere leggendo quello che ci è successo, non avete mai sentito bruciare in petto la rabbia quando qualcuno vi deride per ciò che siete o per chi amate” si legge nella didascalia: “Si trattava di un momento estremamente romantico, rovinato dall’ignoranza di altre persone“.

