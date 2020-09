Palermo, nozze da incubo per una coppia siciliana: durenta il ricevimento la sposa è stata gravemente ustionata da un flambé

Palermo, il matrimonio per una coppia è diventato un incubo a causa di un terribile incidente durante il ricevimento. La sposa è stata investita sul viso e sulla parte superiore del corpo dalla fiammata del flambé e adesso è ricoverata in gravi condizuioni al Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

Un incidente imprevedibile e drammatico in una sala ricevimenti di Trabia, provincia di Palermo. Dopo la cerimonia, gli sposi erano arrivati per fare compagnia agli ospiti. In seguioto al suo ingresso in sala, la coppia si è posizionata davanti al tavolo per le classiche foto e intanto uno degli addetti nel locale ha acceso la padella per il tradizionale flambé di benvenuto.

Dopo aver acceso la padella e aver versato il liquore però qualcosa non ha funzionato: è partita una fiammata che ha colpito in pieno volto la sposa e le fiamme sono passate in fretta anche sulla sua testa avvolgendo il vestito. Il primo ad intervenire è stato il neo maritl, un uomo di Partinico (la sposa invece è di Borgetto). Poi la donna è stata soccorsa anche dagli altri invitati che hanno provato a spegnere le fiamme utilizzando qdi tutto, compresa l’acqua delle bottiglie sui tavoli.

Spoisa ustionata al banchetto di nozze nel Palermitano, indagano i carabinieri

Immediata è scattata la telefonata al numero di soccorso e nel giro di pochi minuti è arrivata un’ambulanza per prestare le prime cure. Poi la donna è stata trasportata all’Ospedale Civico di Palermo e anche se non c’è ancora un copmunicato ufficiale, secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite profonde al viso e sulla porzione superiore del corpo.

Se la dinamica dell’accaduto sembra chiara, resta da capire cosa possa aver innescato quella fiammata incontrollata. Quella è un’operazioen comune, soprattutto per chi frequenta le cucina, ma forse un attimo di distrazione oppure troppo liquore versato in padella potrebbe aver ingigantito la fiammata. In ogni caso sull’incidente stanno indagando i carabinieri coordinati dalla Procura di Termini Imerese.