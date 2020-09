Si è concluso pochi istanti fa il Gran Premio di MotoGP a Misano. Grandissima gara per

Doveva essere una delle gare più belle della stagione, e così è stato. Il Gran Premio di Misano ha regalato a tutti i fan della MotoGP una domenica spettacolare. I piloti si sono dati battaglia vera in pista, e alla fine ne è uscito un podio con due italiani.

A vincere la gara uno spettacolare Franco Morbidelli, autentico mattatore della giornata con la sua Petronas. Grande gara anche per Francesco Bagnaia, secondo classificato di giornata. Niente da fare per Valentino Rossi, che ha solo sfiorato il primo podio stagionale, guadagnandosi comunque un’ottima quarta posizione, alle spalle di Mir.

MotoGP, Misano: Dovizioso solo settimo, male Vinales

È stata sicuramente una gara che non ha deluso le aspettative quella di Misano. La domenica di MotoGP ha soddisfatto i tifosi, regalando sorpassi e tante, tantissime sorprese. A partire da Maverick Vinales, che ieri aveva conquistato una fantastica pole position. Il pilota Yamaha, alla fine, si è piazzato solamente sesto alle spalle di Rins. Delusione anche per l’italiano Dovizioso, che non ottiene gli stessi risultati dei colleghi Morbidelli e Bagnaia e si è accontentato della settima posizione.

Il resto della classifica finale vede un ottimo Rins quinto, tra Valentino Rossi e Vinales. Bene anche Nakagami ottavo, mentre la top 10 è stata chiusa da Miller ed Espargarò, rispettivamente nono e decimo. Quartararo è invece stato costretto a dare forfait, dopo esser caduto due volte in gara.

