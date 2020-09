Morto a 80 anni Sebastiano Spina Della Cimarra, ha rivestito il ruolo di cerimoniere del Comune di Roma per oltre 30 anni.

Non è mai mancato a nessuna cerimonia istituzionale che si svolgesse a Roma Capitale e che coinvolgesse i primi cittadini del Campidoglio. Un punto di riferimento per le vecchie e nuove generazioni all’ombra della statua della Lupa. Era il vesto mastro di cerimonie e del galateo.

Sono molti i politici che ricordano oggi Sebastiano Spina Della Cimarra. Un post dei Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, su Facebook recita: “Addio all’indimenticabile Sebastiano Spina Della Cimarra. Un nobile a soprattutto un Gentiluomo, nel vero senso della parola, che ha accompagnato e guidato per circa 30 anni i Sindaci di Roma in tutte le cerimonie nazionali ed internazionali. Una grave perdita per la città e per i tanti che lo ricordano per garbo, competenza e simpatia”.

Paolo Masini, presidente del Comitato Scientifico del Museo Nazionale delle Emigrazioni, si commuove nell’ultimo saluto lasciato a un amico: “Ciao Seb, oggi voglio darti del tu. Proprio a te che hai fatto della forma una missione. A te che ancora mi davi del lei e mi chiamavi ancora Assessore. Un servitore delle istituzioni. Sempre e comunque. Di qualsiasi colore politico fosse. Semplicemente perché le istituzioni sono le istituzioni. Punto. Ore e ore di chiacchierate sui tuoi incontri, a tutti i livelli nella tua splendida carriera professionale. I tanti sindaci che hai servito con una professionalità rarissima. E quando cercavi di spiegarmi gli intrecci della nobiltà romana (devo dire che ancora non ci ho capito molto). Il miglior responsabile del cerimoniale che questa città abbia mai avuto”.

L’ultima foto con Sebastiano Spina Della Cimarra

Masini pubblica la foto scattata per la festa di compleanno di Sebastiano Spina Della Cimarra: “In questa foto con Emilia la sorpresa che ti facemmo per i tuoi 80 anni, insieme alle tue donne del cerimoniale che non hanno mai smesso di volerti bene. Come tutti quelli che ti hanno conosciuto. Che la terra ti sia lieve Sebastiano. Grazie per come hai servito la mia città”.