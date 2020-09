Il meteo ci regalerà un ritorno all’estate durante questa domenica. Il ciclone verrà stoppato da temperature anomale ed alta pressione.

Sarà un meteo anomalo quello di domenica sulla nostra penisola. Infatti in queste ore, il ciclone proveniente dalle Baleari sta subendo un grande stop, causato da un improvviso ritorno dell’alta pressione sul Paese. Così avremo una domenica dal sapore estivo, con i valori termici che torneranno ad impennarsi, assicurando caldo su tutta la penisola.

Come detto nei giorni scorsi, l’estate è agli sgoccioli, ma nonostante ciò non tende a mollare la presa. Solamente nelle prime ore del mattino avremo ancora qualche incertezza sulle isole, in particolare sulla Sicilia. Infatti sull’isola sicula si potrebbe verificare qualche fenomeno, pronto a dissolversi con l’avanzare delle ore.

Ciò che spaventa maggioramente i metereologi è questo repentino aumento delle temperature. Infatti su gran parte dell’Italia, avremo valori che supereranno i 30°. Andiamo quindi a vedere come si evolverà il quadro meteorologico durante questa domenica.

Meteo, domenica segnata dall’alta pressione: temperature anomale sulla penisola

Dopo alcuni giorni di maltempo sulle grandi Isole, torna il sole su tutta l’Italia. Come abbiamo ampiamente anticipato non sarà la tipica giornata di settembre, ma avremo una domenica dal sapore estivo. Infatti il ciclone sarà scacciato dalle alte temperature che si verificheranno questa domenica. Andiamo quindi ad analizzare il meteo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata soleggiata da Est ad Ovest, con cieli sereni che accomapgneranno tutte le regioni settentrionali. Solamente sui settori montuosi avremo una maggiore nuvolosità, ma non sono previsti fenomeni. Le temperature torneranno ad aumentare, con massime tra i 29 ed i 31 gradi.

Lo stesso quadro meteorologico si ripresenterà al Centro Italia. Infatti anche sulle regioni centrali il tempo sarà prevalemente soleggiato, salvo un pò di variabilità su Sardegna e sulla costa Tirrenica. Anche qui i valori termici subiranno una lieve impennata con massime che andranno dai 29 e 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Solamente nelle prime ore del mattino, dei temporali potrebbero abbattersi su Calabria e Sicilia. Tali precipitazioni, però spariranno nel corso della giornata. Le temperature torneranno ad aumentare, con massime tra i 28 ed i 32 gradi.

