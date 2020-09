Lecco, sparatoria in strada: il bilancio è di un 47enne morto e di un ferito grave, fratello della vittima. Le cause legate ad un’aggressione precedente?

Lecco, è pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di oggi a Santa Maria a Olginate. Un 47enne, Salvatore De Fazio (originario della provincia di Catanzaro) è stato raggounto da tre colpi di pistola ed è morto subito dopo il trasprto in ospedale. Anche il fratello, Alfredo De Fazio, è stato colpito da almeno due proiettolli e sarebbe ricoverato in condizioni serie.

Era da poco passata l’ora di pranzo quando la quiete domenicale del paese nel Lecchese è stata scossa dal rumore degli spari. Salvatore De Fazio, padre di tre figli, è stato soccorso in condizioni già critiche e a nulla sono valse le cure all’Ospedale Manzoni di Lecco. Il fratello del 47enne invece è raggiunto dai proiettili alla mandibola e ad una gamba. L’uomo è riuscito a rifugiarsi in una via vicina e da lì sono stati chiamati i soccorsi. Dell’aggressore, che poi è fuggito, nessuna traccia anche se stanno indagando i carabinieri locali. Decisive potrebbero essere le parole dell’uomo ferito.

Sparayopria a Lecco, solo poche ore prima un 25enne ricoverato con trauma cranico: solo coincidenze?

Gli investigatori stanno cercamdo di capire se la sparatoria di oggi possa essere collegata a quanto accaduto solo poche ore prima. Sempre nella stessa zona infatti un 25enne è stato ricoverato per trauma cranico a seguito di una lite finita male. Il ferimento sarebbe avvenuto in seguiti ad un violento diverbio tra il ragazzo, residente nella zona, e altre persone.

Un’ora prima gli agenti erano intervenuti nella stessa zona trovando il ragazzo per terra. Ma lui aveva raccontato ai carabinieri di essersi fatto male da solo cadendo a terra e avrebbe anche rifiutato di recarsi in ospedale per le cure. Però è passato poco e una nuova chamata al 112 per soccorrere un uomo a terra. Era di nuovo lui, portato in ospedale con un codice giallo. Così la sparatoria di oggi potrrebbe assumere un altro valore.