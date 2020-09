Migliaia di persone hanno protestato sotto la residenza privata del premier Benjamin Netanyahu per la dodicesima settimana consecutiva.

Le forze dell’ordine israeliane hanno reso noto che la manifestazione di ieri si è svolta in modo regolare e che soltanto verso la fine, è stato effettuato qualche fermo. In ogni caso, nulla che possa portare a pensare a delle proteste pericolose per la stabilità del paese. Resta però il fatto che per la dodicesima settimana consecutiva, migliaia di persone si sono riunite sotto la residenza di Benjamin Netanyahu, premier israeliano, invocando le sue dimissioni. Le proteste sono iniziate dopo le indagini che hanno coinvolto il premier, accusato di corruzione, abuso di potere e frode.

A queste si poi aggiunte quelle dei piccoli imprenditori, terrorizzati che il governo possa confermare uno stato di quarantena che li sta portando al fallimento. Oltretutto, nella giornata di oggi sono previste delle nuove manifestazioni all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Qui infatti è atteso Netanyahu, che si imbarcherà in direzione degli Stati Uniti per firmare gli accordi di pace stipulati con il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti.

Israele, accordo di pace anche con il Bahrain

Anche questa volta è stato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump su twitter a darne notizia. Dopo l’accordo siglato con gli Emirati Arabi Uniti, Israele si appresta adesso a siglarne uno di eguale importanza storica con il Bahrain. Trump ha infatti scritto dal suo profilo che “i nostri due grandi amici Israele e il Regno del Bahrein raggiungono un accordo di pace. Il secondo Paese arabo a fare la pace con Israele nell’arco di 30 giorni. Un’altra svolta storica”.

